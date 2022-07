Noemi: “Non sono dimagrita, sono tornata magra” (Di giovedì 21 luglio 2022) C’è chi a Noemi continua a chiedere la dieta che ha seguito per dimagrire, chi non le perdona di avere cercato una nuova forma fisica e lei ancora una volta si racconta. Bellissima e solare sulla copertina di Oggi Noemi confessa: “Ho messo a dieta la testa”. Aggiunge che non è dimagrita ma più che altro è tornata magra, perché lo è sempre stata, a parte una lunga pausa dovuta allo stress. “A farmi ingrassare – racconta Noemi – è stato lo stress che non sapevo gestire”. Ha quindi imparato a liberarsi da quel peso ma si è fatta aiutare. Parla di salute mentale, argomento ancora difficile da trattare in Italia nonostante riguardi quasi tutti. E’ in tour estivo ed è appena uscito il suo nuovo singolo Hula Hop. Confessa la sua paura di tornare indietro perché adesso sta bene ma è stato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 luglio 2022) C’è chi acontinua a chiedere la dieta che ha seguito per dimagrire, chi non le perdona di avere cercato una nuova forma fisica e lei ancora una volta si racconta. Bellissima e solare sulla copertina di Oggiconfessa: “Ho messo a dieta la testa”. Aggiunge che non èma più che altro è, perché lo è sempre stata, a parte una lunga pausa dovuta allo stress. “A farmi ingrassare – racconta– è stato lo stress che non sapevo gestire”. Ha quindi imparato a liberarsi da quel peso ma si è fatta aiutare. Parla di salute mentale, argomento ancora difficile da trattare in Italia nonostante riguardi quasi tutti. E’ in tour estivo ed è appena uscito il suo nuovo singolo Hula Hop. Confessa la sua paura di tornare indietro perché adesso sta bene ma è stato ...

