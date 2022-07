Monza | UFFICIALE | altro colpo | arriva Caprari dal Verona | 'Faremo un gran campionato'

(Di giovedì 21 luglio 2022) Era nell'aria, ora è. Ildi Adriano Galliani mette a segno unoffensivo, come ufficializzato dal:...

Gianluca Caprari è un nuovo giocatore del. Lo ha ufficializzato il club brianzolo che ha acquistato l'attaccante dall'Hellas Verona a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate ...William Carvalho è in uscita dal Betis. Secondo Fabrizio Romano, il Monza vorrebbe provare il colpaccio ma su di lui c'è anche il Lione. William Carvalho, Real Betis Il Real Betis vorrebbe cedere WIll ...L'attaccante è stato acquistato dall'Hellas Verona a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Roma il 30 luglio 1993, cresce ...