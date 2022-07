La pensione dei parlamentari salva per pochi giorni | ecco perché

AndreaIncorona8 : Stanotte,mi tocca dormire sul divano.Ho un ospite a casa #Draghi che mi gira per casa in mutande........Pero'mi ha… - GianluigiPaesan : RT @scenarieconomic: MISSIONE COMPIUTA: la pensione dei pentastellati è salva - komboskina : RT @scenarieconomic: MISSIONE COMPIUTA: la pensione dei pentastellati è salva - laviniaricci83 : RT @scenarieconomic: MISSIONE COMPIUTA: la pensione dei pentastellati è salva - Rinaldi_euro : RT @scenarieconomic: MISSIONE COMPIUTA: la pensione dei pentastellati è salva -

... è chiaro decidere di uscire prima con quota 100 implica 5 anni in meno di contributi e considerando che il calcolo dellafinale si basa sul versamentocontributi effettivamente versati ...Da www.corriere.it VIGNETTA SUL VITALIZIO Le Camere sono state sciolte, ma il 'vitalizio'parlamentari è salvo. Nonostante la decisione del presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e chiamare gli italiani al voto per eleggerne di nuove, ...Oggi il presidente delle Repubblica ha sciolto le Camere. Cade il governo Draghi, ma deputati e senatori non hanno perso il diritto alla pensione. Ecco perché ...Parlamentari, cosa prevede la legge su vitalizi e pensioni. Stando alla riforma del 2012, i parlamentari, terminato il loro mandato, riceveranno una pensione calcolata con il sistema contributivo. Per ...