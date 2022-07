Ivana Trump | il funerale a New York | bara color oro e Trump che arriva in ritardo Ivanka | “Diceva che con i tacchi poteva fare tutto”

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - trash_italiano : È morta Ivana Trump, aveva 73 anni. - infoitestero : Trump (con Melania) in ritardo al funerale dell'ex moglie Ivana: bara color oro e niente fiori - infoitestero : Bara dorata e nessun fiore: i funerali a New York di Ivana Trump -

Bara color oro e niente fiori. Si sono svolti ieri nella chiesta di St. Vincent Ferre a Manhattan, New York, i funerali, morta in casa a 73 anni per u na caduta accidentale dalle scale il 14 luglio. Alle esequie era presente l'ex marito Donald, accompagnato dalla consorte Melania, dai figli, Donald ...Ai funerali di, per l'ultimo saluto, non è mancata la famiglia al gran completo, nessuno escluso. Alla Chiesa di St. Vincent Ferrer a New York, ad accompagnare il feretro, ci sono Ivanka, Eric, Donald ...Si sono svolti della chiesa di St. Vincent le esequie dell'ex moglie di Donald Trump C'erano l'ex Presidente degli Stati Uniti tutta la sua famiglia Una bara dorata e nessun fiore per Ivana Trump. Si ...Celebrate le esequie della 73enne, morta per una caduta accidentale dalle scale. Il discorso di Ivanka: "Mamma ci guarda dall'alto e ci dice di ...