Graduatorie GPS, entro oggi 21 luglio domande scioglimento riserva abilitazione/specializzazione sostegno (Di giovedì 21 luglio 2022) oggi 21 luglio scade il termine per lo scioglimento della riserva abilitazione/specializzazione sostegno per coloro che hanno presentato domanda entro il 31 maggio nelle GPS, Graduatorie provinciali per le supplenze. Le domande si presentano su Polis Istanze online. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022)21scade il termine per lodellaper coloro che hanno presentato domandail 31 maggio nelle GPS,provinciali per le supplenze. Lesi presentano su Polis Istanze online. L'articolo .

