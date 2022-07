Fiorentina, Dodò termina le visite mediche: 'Sono molto contento di essere in viola' VIDEO (Di giovedì 21 luglio 2022) Questa mattina il nuovo terzino destro della Fiorentina Dodò, in arrivo dallo Shakhtar Donetsk, ha svolto le visite mediche con il club... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Questa mattina il nuovo terzino destro della, in arrivo dallo Shakhtar Donetsk, ha svolto lecon il club...

