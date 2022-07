Cesare Foà | Il turismo è riesploso | ma i costi di gestione sono molto più alti che nel 2019 e il personale latita

(Di giovedì 21 luglio 2022) “Nella nostra regione i numeri delin forte aumento perché l’aeroporto di Capodichino ha ripreso a lavorare alla grande ed il flusso di stranieri che sbarcano quotidianamente sul nostro territorio èelevato”. Ad affermarlo èFoà , presidente di Advunit e di Aidit FederCampania. “Purtroppo – aggiunge subito dopo – ultimamente noi operatori del settore stiamo subendo notevoli difficoltà dicausate dalla cancellazione dell’85% dei voli, tra voli low cost e voli di linea, avvenuta in particolare domenica 17 luglio. Questo fenomeno è assolutamente deleterio perché provoca un forte disorientamento nei viaggiatori impedendo loro e di raggiungere le località italiane individuate per le proprie vacanze e di ritornare nei propri paesi lontani, una ...

AzzurroTime : CESARE FOA’, PRESIDENTE ADVUNITE E AIDIT FEDERTURISMO CAMPANIA: INTERVISTA - - mariobianchi18 : Il #15luglio 1959 moriva padre #AgostinoGemelli. Appartenente all'ordine francescano dei Frati Minori, fondò l'Uni… -

Il Denaro

Durante l'incontro di ieri sul tavolo è finita anche la questione sollevata dai lavoratori e dal presidente di Advunite, associazione delle agenzie di Confindustria,, rispetto al ruolo ...Un ' orologio di cortesia' da dare ai turisti che alloggiano in b&B e alberghi di Napoli per prevenire eventuali furti e scippi. L'idea arriva da, presidente Advunite/Aiditi Campania Federturismo, ed è stata lanciata dopo la notizia del furto ai danni di Daniel Auteuil , attore francese derubato del suo Patek Philippe da 39mila euro ... Cesare Foà: Il turismo è riesploso, ma i costi di gestione non sono più quelli del 2019 e il personale latita - Ildenaro.it