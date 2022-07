Ignazio Moser ammette la crisi con Cecilia Rodriguez poi la dichiarazione d’amore (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ignazio Moser ha festeggiato i suoi 30 anni con un gran party alla Masseria Corsano in Puglia, con tutti i suoi amici, ovviamente con la sua Cecilia Rodriguez. 30 anni e per questo compleanno un primo bilancio di vita. E’ al settimanale Chi che Ignazio Moser ha confidato per la prima volta che tra lui e Cecilia c’è stata una crisi, che hanno vissuto un momento di difficoltà. Non ne hanno mai voluto parlare e adesso che sono più forti di prima e vogliono creare la loro famiglia lui è anche pronto ad ammettere cosa è accaduto. Forse non dirà tutto, il gossip ha parlato di tradimenti ma Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno parlato di invidie e cattiverie gratuite. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 luglio 2022)ha festeggiato i suoi 30 anni con un gran party alla Masseria Corsano in Puglia, con tutti i suoi amici, ovviamente con la sua. 30 anni e per questo compleanno un primo bilancio di vita. E’ al settimanale Chi cheha confidato per la prima volta che tra lui ec’è stata una, che hanno vissuto un momento di difficoltà. Non ne hanno mai voluto parlare e adesso che sono più forti di prima e vogliono creare la loro famiglia lui è anche pronto adre cosa è accaduto. Forse non dirà tutto, il gossip ha parlato di tradimenti mahanno parlato di invidie e cattiverie gratuite. ...

