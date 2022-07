(Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – La giornata diè “drammatica”, sono “ledi, Fi e M5s”, e il Pd daprepara la “”, nella convinzione che “l’Italia è migliore di questo Parlamento”. E’ questa, secondo quanto riferiscono fonti del Nazareno, la linea del Pd su quanto accaduto al Senato.”Il Pd è orgoglioso di avere sostenuto con lealtà ilDraghi. Siamo grati al Presidente e fieri del lavoro che insieme a lui abbiamo fatto per il bene del Paese”.”– aggiunge il Pd – è stata una giornata drammatica per l’Italia. Ledie Forza Italia da una parte e del M5S dall’altra sono, sbagliate. Purtroppo, sarà tutto il Paese – i cittadini e le cittadine, ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Molti di voi avranno seguito trasmissioni tv e letto articoli di giornale che rilanciavano le accuse completamente… - FratellidItalia : ?? Invece di chiedere scusa ai giovani, si tenta nuovamente di scaricare su di loro le gravi colpe del governo. - serracchiani : Di fronte a gravi emergenze sociali e a una guerra alle porte dell’Ue, il @pdnetwork ha sostenuto senza incertezze… - Lopinionista : Governo, Pd: 'Gravi scelte Lega-Fi e M5s, da oggi campagna elettorale' - infoitinterno : Mosca sulla crisi di governo italiana: 'Roma cerchi le cause nei propri errori'. La Farnesina: 'Ingerenze gravi' -

"Unche faccia fronte con tempestività alleemergenze non rinviabili". Tutti i principali partiti " con una sola eccezione " decisero di rispondere positivamente a quell'appello. Nel ...'Unche faccia fronte con tempestività alleemergenze non rinviabili''. 'Tutti i principali partiti " con una sola eccezione " decisero di rispondere positivamente a quell'appello. Nel ...Roma, 20 lug. (askanews) - "Quanto accaduto oggi è gravissimo e espone il Paese alla crisi in un momento cruciale. Nell'attesa di comprendere le evoluzioni delle prossime ore, è importante che i fatti ...In Senato la risoluzione per tenere in piedi l’esecutivo riceve solo 95 voti a favore. Pd: “Momento drammatico”. Gelmini lascia il partito di Berlusconi: “Italiani traditi” ...