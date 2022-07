Tiro a segno, Coppa del Mondo Changwon 2022: i risultati delle gare a squadre di martedì 19 (Di martedì 19 luglio 2022) Il programma della quarta tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a volo, che si sta tenendo nel poligono coreano di Changwon, volge verso il termine. Le gare individuali sono concluse, restano solo quelle di Mixed Team e a squadre, per quanto riguarda il Tiro celere da 25m, con l’Italia non iscritta a nessun concorso. Andiamo a vedere come sono andate le cose in questo martedì 19 luglio. Mixed Team pistola automatica 25m Doppietta dei binomi della formazione padrona di casa, con Daeyoon Han e Jangmi Kim che si impongono 16-10 nella finalissima battendo Jongh-Ho Song e Lana Kim. Il terzo gradino del podio invece è andato appannaggio dell’India (Sangwan-Anish), che ha regolato 16-12 la Repubblica Ceca (Dedova-Podhrasky). Mixed Team ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Il programma della quarta tappa delladeldia volo, che si sta tenendo nel poligono coreano di, volge verso il termine. Leindividuali sono concluse, restano solo quelle di Mixed Team e a, per quanto riguarda ilcelere da 25m, con l’Italia non iscritta a nessun concorso. Andiamo a vedere come sono andate le cose in questo19 luglio. Mixed Team pistola automatica 25m Doppietta dei binomi della formazione padrona di casa, con Daeyoon Han e Jangmi Kim che si impongono 16-10 nella finalissima battendo Jongh-Ho Song e Lana Kim. Il terzo gradino del podio invece è andato appannaggio dell’India (Sangwan-Anish), che ha regolato 16-12 la Repubblica Ceca (Dedova-Podhrasky). Mixed Team ...

