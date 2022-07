Piccoli satelliti nell’orbita (molto) bassa. L’accordo di Thales Alenia Space con l’Esa (Di martedì 19 luglio 2022) Una nuova frontiera per i Piccoli satelliti multimissione che opereranno nell’orbita molto bassa (Very low Earth orbit, Vleo), cioè fino a un massimo di trecento chilometri di altitudine dalla superficie terrestre. È il risultato delL’accordo siglato da Thales Alenia Space (joint venture Thales, 67% e Leonardo, 33%) e QinetiQ con l’Agenzia spaziale europea (Esa) che aprirà la strada ai satelliti da impiegare nella Vleo. Piccoli, ma tecnologicamente alla frontiera dell’innovazione, questi satelliti, tra cui anche di tipo micro e nano, saranno strumenti e sensori orbitali dalle dimensioni contenute ma dall’alto valore tecnologico e commerciale, e forniranno un’importante ... Leggi su formiche (Di martedì 19 luglio 2022) Una nuova frontiera per imultimissione che opereranno(Very low Earth orbit, Vleo), cioè fino a un massimo di trecento chilometri di altitudine dalla superficie terrestre. È il risultato delsiglato da(joint venture, 67% e Leonardo, 33%) e QinetiQ con l’Agenzia spaziale europea (Esa) che aprirà la strada aida impiegare nella Vleo., ma tecnologicamente alla frontiera dell’innovazione, questi, tra cui anche di tipo micro e nano, saranno strumenti e sensori orbitali dalle dimensioni contenute ma dall’alto valore tecnologico e commerciale, e forniranno un’importante ...

Pubblicità

GianandreaGaian : Thales Alenia Space e QinetiQ puntano sui piccoli satelliti multimissione in orbita bassa - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: BRISTOL. Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), e QinetiQ hanno siglato un contratto di st… - FlaviaDMichetti : RT @reportdifesa: BRISTOL. Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), e QinetiQ hanno siglato un contratto di st… - reportdifesa : BRISTOL. Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), e QinetiQ hanno siglato un contratto… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Due ore e 15 minuti per il volo di qualifica di Vega C, il nuovo lanciatore dell'Agenzia spaziale europea, costruito i… -