Nel Regno Unito i giovani abbandonano Netflix, Now e Disney+ (Di martedì 19 luglio 2022) I più giovani abbandonano lo streaming per risparmiare The Times, Katie Prescott, pag. 33 Netflix soffre quando la crisi del costo della vita colpisce gli abbonamenti Sempre più persone annullano i loro abbonamenti video per risparmiare di fronte alla stretta del costo della vita, con i minori di 24 anni più propensi ad abbandonarli. Nel secondo trimestre dell'anno, quasi 1,66 milioni di servizi di Netflix, Now e Disney sono stati abbandonati nel Regno Unito, e più di un terzo di questi sono stati direttamente attribuiti a persone che stringono la cinghia. Secondo la società di ricerche di mercato Kantar, mezzo milione di famiglie ha cancellato tutti i propri abbonamenti. Si tratta di una tendenza iniziata nei primi tre mesi dell'anno, quando sono stati cancellati 1,5 milioni di ...

