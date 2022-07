Morto a 6 anni in piscina | disposta l' autopsia del bambino - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 19 luglio 2022)(foto d'archivio) Per approfondire : Articolo :di 6in, "lo abbiamo visto cadere in acqua" Articolo : Malore in, èildi 6Una tragedia. ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | È morto Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni #ANSA - Agenzia_Ansa : Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovan… - RaiCultura : È morto, a 93 anni, Angelo Guglielmi storico direttore di Rai3. Dal 1987 al 1994 lanciò programmi cult come Un gior… - maelmale : RT @zampa_qua: ROMOLO E MORTO AVEVA 17 ANNI??????AMMINISTRAZIONI,GESTORI DI CANILI, TUTTI DATE LA POSSIBILITÀ AI VOLONTARI DI TIRARLI FUORI PR… - Thepret82585883 : RT @Vale22046: #19luglio1992 #19luglio2022 #nelleRicordanze #PaoloBorsellino 'Paolo era fatalista e quando parlava della morte, quasi ad… -

PADOVA - Proseguono le indagini da parte della Procura sulla morte in carcere del detenuto tunisino Mohammed El Habchi di 27avvenuta lo scorso 15 giugno. Secondo gli inquirenti al momento del malore il nordafricano non si trovava nella sua cella e gli altri detenuti avrebbero dato l'allarme solo un'ora più tardi. L'...Piscina (foto d'archivio) Per approfondire : Articolo : Bambino di 6in piscina, "lo abbiamo visto cadere in acqua" Articolo : Malore in piscina, èil bambino di 6Una tragedia. Quella del bambino di 6in piscina a San Giuliano Terme , ...Ad Angri un rider è morto mentre faceva una consegna a causa di un incidente stradale. Al momento è stato indagato un giovane per omicidio stradale.Ha dedicato la sua vita al nuoto vincendo ogni tipo di competizione tra cui i campionati italiani ed europei di categoria: Antonio Casolino, la 'leggenda' del nuoto di Termoli si è spento intorno alle ...