(Di martedì 19 luglio 2022) Dopo lo sconcerto per il caso, fermato a inizio luglio dallaa Milano per uno scambio di persona, è il momento delle ricostruzioni che chiariscono l'equivoco. Girolamo Lacquaniti, ...

La Gazzetta dello Sport

Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari diè intervenuto durante il programma radiofonico "Gli Inascoltabili", in onda sull'emittente New Sound Level: "La sala ...... i medici, gli infermieri, i cronometristi, le forze dell'ordine (Carabinieri elocale di ... Ivanno anche ai primi di classe che oltre alla vittoria hanno portato a casa un buono ... La Polizia: "Complimenti a Bakayoko, s'è comportato da cittadino modello" Girolamo Lacquaniti, portavoce dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, è intervenuto nel programma Gli Inascoltabili in onda sull’emittente radiofonico New Sound Level ...Seveso, mostra i genitali ad una donna sul treno: denunciato. Protagonista un 25enne egiziano senza fissa dimora fermato dalla Municipale.