Fiorentina: Terracciano chiede un maxi ritocco all’ingaggio (Di martedì 19 luglio 2022) Terracciano chiede alla Fiorentina un grosso ritocco all’ingaggio: un milione contro i 300 mila che guadagna attualmente Sul Corriere Fiorentino trova spazio Pietro Terracciano, che ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina e che sta trovando alcune difficoltà nei primi approcci per il rinnovo. Il portiere, infatti, starebbe chiedendo almeno un milione di euro annuo di ingaggio a fronte dei 300mila euro che percepisce attualmente. La Fiorentina tratta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022)allaun grosso: un milione contro i 300 mila che guadagna attualmente Sul Corriere Fiorentino trova spazio Pietro, che ha ancora un anno di contratto con lae che sta trovando alcune difficoltà nei primi approcci per il rinnovo. Il portiere, infatti, starebbendo almeno un milione di euro annuo di ingaggio a fronte dei 300mila euro che percepisce attualmente. Latratta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

