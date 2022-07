Batosta per Cosa Nostra Colpiti al cuore i mandamenti di Noce e Cruillas con 9 arresti tra cui spicca il boss di Altarello

(Di martedì 19 luglio 2022)peraldicon 9eseguiti dalla Polizia, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Nei confronti degli indagati (di cui 8 finiti in carcere ed 1 ai domiciliari) contestati, a vario titolo, i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione con l’aggravante del metodo mafioso ed intestazione fittizia di beni. Il provvedimento, emesso dal gip di Palermo, scaturisce da una complessa attività di indagine curata dalla Procura e avviata nel 2020. Un’inchiesta che ha fatto luce sul presunto organigramma delle famiglie mafiose del mandamento dellache comprende le famiglie mafiose della ...

Pubblicità

PulcinoRossoner : RT @annamariabusia: Peter Gomez, il paragone tra Draghi e Schettino e’ fuori luogo, ingiusto, e soprattutto, volgare e offensivo. Il diritt… - Elsa82173954 : RT @annamariabusia: Peter Gomez, il paragone tra Draghi e Schettino e’ fuori luogo, ingiusto, e soprattutto, volgare e offensivo. Il diritt… - Moon13_me : RT @ilriformista: La battaglia legale tra Tiziano Ferro e il fisco italiano vede il cantante uscire nuovamente sconfitto: pignorati 9 milio… - ilriformista : La battaglia legale tra Tiziano Ferro e il fisco italiano vede il cantante uscire nuovamente sconfitto: pignorati 9… - SSguario : RT @annamariabusia: Peter Gomez, il paragone tra Draghi e Schettino e’ fuori luogo, ingiusto, e soprattutto, volgare e offensivo. Il diritt… -

LA NOTIZIA

A questo punto Tiziano Ferro potrebbe introdurre il giudizio di meritoribaltare la sentenza. Un anno in 'chiaroscuro'Tiziano Ferro Il 2022 continua a regalare gioie e doloriTiziano ...... Giarrusso auspica che si possa andare alle urne "rispetto del popolo ", pur sapendo che il Cinque Stelle avrebberp unadal Centro - destra. " E fa nulla se dalle parti dei miei ex amici ... Batosta per Cosa Nostra. Colpiti al cuore i clan Noce e Cruillas FANO - Continuano ad arrivare a molti contribuenti fanesi i bollettini relativi agli accertamenti Tari, oggetto di una verifica a tappeto che da alcuni mesi sta compiendo la ditta Andreani, ...L'Italia saluta l'Europeo con una sconfitta. Lo spareggio con il Belgio allunga la lista di rimpianti delle azzurre: le ragazze di Bertolini escono sconfitte ...