(Di sabato 16 luglio 2022) Paulo tormentone dell’estate 2022. Il Napoli sta provando a prenderlo ma i diritti d’immagine sono uno scoglio al momento insormontabile. Ivandirettore del Corriere dello sport scrive: A tutt’oggi, infatti, la soluzione estera non è neppure considerabile, nonostante l’intermediario “dedicato” si sia fatto inutilmente vedere e ascoltare a Londra (Arsenal e West Ham), Manchester (United), Madrid (Atletico e Barcellona).il vaya con Diòs della Juve,per molti unadi appe(«ha un’infezione urinaria irrisolta», «è uno che si allena poco», «non fa gruppo, è sempre isolato», «e poi dove lo collochi?», sono alcune delle tante cazzate diffuse dai denigratori in servizio permanente effettivo). L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

napolista : Zazzaroni: dopo essere stato scaricato dalla Juventus, Dybala è diventato una sorta di appestato “«Ha un’infezione… - fyoobas : “Dopo essersi allenato a Bremer puzzano ascelle e piedi, fa schifo”—Ivan Zazzaroni - __SSam__7 : @ElTrattore @Aanto_9 @_goodtime__ @ZiNACKASOGLUND Allora evita il “affare fatto”, perché se poi 20 giorni dopo scri… - Fabio_Operto : @A_Bazzu @marifcinter Vedo con piacere che Zazzaroni pesca ancora tonni anche dopo settimane che ha lanciato l'esca - leonzan75 : RT @Ma_Do_Sd: In Tv hanno mostrato la prima pagina del Corriere dello Sport dopo i Mondiali dell'82 dicendo che il direttore era Giorgio To… -

AreaNapoli.it

L'iniziativa vanta il patrocinio e la giuria tecnica dell'USSI Unione Stampa Sportiva el'... con ospiti Ubaldo Righetti, Sandro Mazzola, Marino Bartoletti, Ivan, Paolo Paganini, Simona ...L'iniziativa vanta il patrocinio e la giuria tecnica dell'USSI Unione Stampa Sportiva el'... con ospiti Ubaldo Righetti, Sandro Mazzola, Marino Bartoletti, Ivan, Paolo Paganini, Simona ... Zazzaroni avverte: 'Operazione quasi impossibile per il Napoli' In un intervento radiofonico a Si Gonfia la Rete il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha fatto il punto sulle trattative in casa Napoli.La Roma, infatti, ha preso a zero Matic e Mile Svilar e poi ha prelevato a titolo definitivo Celik dal Lille. Dopo gli arrivi di Matic, Celik e di Mile Svilar, in sede di… Leggi ...