Canoa polo, World Games 2022: Italia-USA 11-2. Anche gli azzurri accedono alle semifinali! (Di sabato 16 luglio 2022) Proseguono a braccetto i cammini dell’Italia nei tornei di Canoa polo ai World Games 2022, che si stanno tenendo a Birmingham (Alabama, USA): dopo la selezione femminile, Anche la Nazionale maschile nei quarti di finale liquida i padroni di casa degli USA per 12-1. Sfida senza storia quella vinta dagli azzurri ai quarti contro gli USA: l’Italia impiega qualche minuto a sbloccare il punteggio, ma poi dilaga e chiude la prima frazione sul 5-0. Gli azzurri dominano fino all’8-0, poi tirano i remi in barca e concedono qualcosa agli avversari, infine allungano ancora sino all’11-2 conclusivo. In semifinale gli azzurri domani alle ore 18.00 Italiane attendono la vincente di ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Proseguono a braccetto i cammini dell’nei tornei diai, che si stanno tenendo a Birmingham (Alabama, USA): dopo la selezione femminile,la Nazionale maschile nei quarti di finale liquida i padroni di casa degli USA per 12-1. Sfida senza storia quella vinta dagliai quarti contro gli USA: l’impiega qualche minuto a sbloccare il punteggio, ma poi dilaga e chiude la prima frazione sul 5-0. Glidominano fino all’8-0, poi tirano i remi in barca e concedono qualcosa agli avversari, infine allungano ancora sino all’11-2 conclusivo. In semifinale glidomaniore 18.00ne attendono la vincente di ...

