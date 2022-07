Sassuolo, affondo dalla Premier League per Scamacca: le cifre (Di venerdì 15 luglio 2022) La punta di diamante del Sassuolo, Gianluca Scamacca, è l’oggetto del desiderio di diverse squadre di Premier League. L’annata da 16 gol del centravanti italiano ha fatto alzare qualche dirigente inglese dalla sedia. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il West Ham avrebbe offerto all’azzurro uno stipendio di 3 milioni all’anno più bonus (contratto fino al 2027). I contatti tra il Sassuolo e il club londinese proseguono in maniera positiva, la cifra richiesta dai neroverdi è di 40 milioni di euro. Scamacca Calciomercato West Ham Aumentano giorno dopo giorno le probabilità di vedere Gianluca Scamacca all’estero la prossima stagione, le possibilità di vederlo in un top club italiano, ad oggi, sono inesistenti. Il calcio italiano ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 luglio 2022) La punta di diamante del, Gianluca, è l’oggetto del desiderio di diverse squadre di. L’annata da 16 gol del centravanti italiano ha fatto alzare qualche dirigente inglesesedia. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il West Ham avrebbe offerto all’azzurro uno stipendio di 3 milioni all’anno più bonus (contratto fino al 2027). I contatti tra ile il club londinese proseguono in maniera positiva, la cifra richiesta dai neroverdi è di 40 milioni di euro.Calciomercato West Ham Aumentano giorno dopo giorno le probabilità di vedere Gianlucaall’estero la prossima stagione, le possibilità di vederlo in un top club italiano, ad oggi, sono inesistenti. Il calcio italiano ...

