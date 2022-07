“Non sono una signora”, il format “Graffiti” celebra Loredana Bertè (Di venerdì 15 luglio 2022) MILANO – Su Rtl 102.5 Play è disponibile “Non sono una signora”, il nuovo episodio della serie in podcast originale “Graffiti”, che celebra i grandi artisti italiani e stranieri. Niccolò Giustini, Massimo Lo Nigro e Isabella Palmisano descrivono il rapporto di Loredana Bertè con la metropoli che non dorme mai, New York. È proprio in questa città che nasce “Non sono una signora”, brano simbolo della carriera di un’artista iconica che con il suo graffio e la sua eccentricità ha segnato la storia della musica italiana. “Non sono una signora” è il nuovo contenuto esclusivo per la grande Community MyPlay disponibile da ora su RTL 102.5 Play, nella sezione Originals & Podcast. Il nuovo episodio di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 15 luglio 2022) MILANO – Su Rtl 102.5 Play è disponibile “Nonuna”, il nuovo episodio della serie in podcast originale “”, chei grandi artisti italiani e stranieri. Niccolò Giustini, Massimo Lo Nigro e Isabella Palmisano descrivono il rapporto dicon la metropoli che non dorme mai, New York. È proprio in questa città che nasce “Nonuna”, brano simbolo della carriera di un’artista iconica che con il suo graffio e la sua eccentricità ha segnato la storia della musica italiana. “Nonuna” è il nuovo contenuto esclusivo per la grande Community MyPlay disponibile da ora su RTL 102.5 Play, nella sezione Originals & Podcast. Il nuovo episodio di ...

