Italia, Verratti: «È successo un disastro, ma quando sbagli poi la paghi…» (Di venerdì 15 luglio 2022) Il centrocampista della Nazionale Verratti è tornato sulla mancata qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale Marco Verratti, centrocampista della Nazionale e del PSG, in una intervista a SportWeek in edicola domani è tornato sulla mancata qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale. Questa una anticipazione riportata da La Gazzetta dello Sport. NIENTE MONDIALE – «È successo un disastro. Abbiamo vissuto emozioni molto contrastanti. Due mesi prima vinci l'Europeo, poi, tra episodi e sfortuna, non riesci più a vincere come prima. Purtroppo non ci sono più partite facili, se sbagli paghi. Abbiamo perso una partita e siamo fuori. Ma non va buttato tutto, abbiamo grandi capacità, un gruppo di talento, che gioca da squadra. Abbiamo vinto un Europeo ...

