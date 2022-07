Morto a 98 anni Eugenio Scalfari | fondatore di “La Repubblica”

(Di giovedì 14 luglio 2022) A dare la notizia della morte di uno dei capisaldi del giornalismo italiano è stato il quotidiano da lui fondato nel 1976, La: a 98si è spento. Nato a Civitavecchia, in provincia di Roma, il 6 aprile del 1924, fin da giovanissimo era stato una delle penne più attive del giornalismo della nostra penisola. Nel 1955, infatti, aveva fondato il settimanale L’Espresso., una vita spesa per il giornalismo Laureatosi in giurisprudenza negliCinquanta, l’approdo a Laarriva dopo l’esperienza a L’Espresso e ad altri giornali sempre da lui fondati. Restato direttore di uno dei quotidiani più importanti d’Italia fino agliNovanta, riuscì a portare la testata ai vertici ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | È morto Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni #ANSA - TgLa7 : E' morto Eugenio Scalfari ++ Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni - TgLa7 : E' morto Eugenio Scalfari ++ Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni - occhio_notizie : Colto da un malore e muore, addio a Francesco Pastore: “Caro Prof, mi hai ‘sopportato’ nei miei anni di università… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Lutto nel mondo del giornalismo. È morto questa mattina a Roma Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica aveva 98 a… -

RaiNews

... non ho fatto di Calvinoun altro Scalfari, il mio doppio, la mia coscienza riflessa, non me lo sono annesso con quella sottrazione di cadavere che è tipica in Italia". Negligiovanili ...di Aldo Cazzullo Il grande giornalista scomparso a 98Eugenio Scalfari ,giovedì 14 luglio all'età di 98, non ha solo fondato giornali. Ha anche diretto per cinque mesi una casa da gioco nell'Italia del dopoguerra, a Chianciano, seguendo ... È morto il ragazzino di 13 anni che si era tuffato nel canale Villoresi Ad Argignano, un giovane centauro di 31 anni, Gianmarco Michelangeli, in sella alla sua moto Bmw, è morto mentre stava tornando a casa. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Fabriano intervenuti ...Nato a Civitavecchia il 6 aprile del 1924, Scalfari è stato il primo direttore-manager dell'editoria italiana.