Mario Draghi si dimette: l’annuncio durante il Cdm. Si apre la crisi di governo (Di giovedì 14 luglio 2022) Mario Draghi, durante il Consiglio dei ministri, ha annunciato che stasera presenterà le sue dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo che il Movimento 5 Stelle non ha votato la fiducia al Dl Aiuti, il premier è andato al Quirinale, dove ha avuto un colloquio di un’ora con il Capo dello Stato. Poi di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 luglio 2022)il Consiglio dei ministri, ha annunciato che stasera presenterà le sue dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo che il Movimento 5 Stelle non ha votato la fiducia al Dl Aiuti, il premier è andato al Quirinale, dove ha avuto un colloquio di un’ora con il Capo dello Stato. Poi di L'articolo proviene da Inews24.it.

matteorenzi : Ci vediamo alle 13, in diretta dal Senato. Farò un appello a Mario Draghi: parli al Paese dicendo le cose che vanno… - pietroraffa : Non ve lo meritate Mario Draghi #crisidigoverno - FerdiGiugliano : Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel Consiglio dei Ministri di oggi. - franx_tramax : RT @pietroraffa: Questa classe politica non era degna di poter godere della competenza di Mario Draghi. Serviranno mesi per comprendere qua… - RodrigoVarasLpe : RT @HombredeNoticia: Mario Draghi annuncia le sue dimissioni -