Incendi, migliaia di ettari a rischio nell'estate 2022 'Non si tratta più di essere pessimisti, ma semplicemente realisti'. Il PEFC ITALIA (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) ribadisce l'allarme incendi per il 2022. Come dimostra la situazione della Capitale, di recente accerchiata dalle fiamme, quest'anno il periodo critico per i boschi italiani è cominciato già a giugno. È necessario ... Cinghiali in città spinti da siccità e fame: nel Veronese sono 10 mila Si tratta di una grande rete di migliaia di aziende per il monitoraggio e la gestione del ... ma anche di tutelare l'ambiente, attraverso una presenza capillare in grado di prevenire gli incendi e i ... MeteoWeb Incendi: il Portogallo prolunga lo stato d'emergenza (ANSAmed) - LISBONA, 14 LUG - Il Portogallo prolunga fino a domenica 17 luglio lo stato d'emergenza, che sarebbe finito a mezzanotte di venerdì prossimo, a causa del rischio incendi. Lo ha dichiarato ... Il fuoco divora l'Europa meridionale. In Italia incendi triplicati Adnkronos. (Adnkronos) - E' iniziato intorno alle 9 di questa mattina il Consiglio nazionale del M5S con il leader Giuseppe Conte. La discussione è ancora in corso, quindi la partita non è chiusa. Al ... 'Non si tratta più di essere pessimisti, ma semplicemente realisti'. Il PEFC ITALIA (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) ribadisce l'allarmeper il 2022. Come dimostra la situazione della Capitale, di recente accerchiata dalle fiamme, quest'anno il periodo critico per i boschi italiani è cominciato già a giugno. È necessario ...Si tratta di una grande rete didi aziende per il monitoraggio e la gestione del ... ma anche di tutelare l'ambiente, attraverso una presenza capillare in grado di prevenire glie i ... Emergenza incendi in Francia: distrutti migliaia di ettari nel sud-ovest del Paese | FOTO (ANSAmed) - LISBONA, 14 LUG - Il Portogallo prolunga fino a domenica 17 luglio lo stato d'emergenza, che sarebbe finito a mezzanotte di venerdì prossimo, a causa del rischio incendi. Lo ha dichiarato ...Adnkronos. (Adnkronos) - E' iniziato intorno alle 9 di questa mattina il Consiglio nazionale del M5S con il leader Giuseppe Conte. La discussione è ancora in corso, quindi la partita non è chiusa. Al ...