Cosa sappiamo di nuovo su Centaurus, la sottovariante di omicron (Di giovedì 14 luglio 2022) Il sotto-lignaggio di omicron Ba.2.75, soprannominato “Centaurus”, potrebbe essere ad alta diffusione. Per il momento, però, avvertono Oms ed Ecdc, non ci sono abbastanza dati al riguardo Leggi su wired (Di giovedì 14 luglio 2022) Il sotto-lignaggio diBa.2.75, soprannominato “”, potrebbe essere ad alta diffusione. Per il momento, però, avvertono Oms ed Ecdc, non ci sono abbastanza dati al riguardo

Pubblicità

SkyTG24 : Covid, allarme dalla Gran Bretagna sulla nuova variante Centaurus: cosa sappiamo - blogsicilia : ?? ULTIM'ORA - #Grosseto - SUV sbanda e investe un gruppo di ciclisti, 4 morti e 6 feriti. Cosa sappiamo ?? - IrisBlue2021 : @checchina2 @gadlernertweet Guarda che sappiamo tutti a cosa serviva il mandato di Draghi ma questo non giustifica… - martalamantide : @seiosonoio Ma in che senso SENZA PROVE NON SI CAPIVA ma cosa sto leggendo ma quanto poco sappiamo del metaverso? M… - andreastoolbox : #Cosa sappiamo di nuovo su Centaurus, la sottovariante di omicron -