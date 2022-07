Castellone (M5s): “Chi oggi parla di responsabilità all’epoca del Conte 2 non si fece scrupoli a non votare Pnrr in Cdm” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Il governo Conte 2 cadde per mano di chi oggi parla di responsabilità ma all’epoca non si fece scrupoli a non votare il Pnrr in Consiglio dei ministri rifiutando di fatto 209 miliardi di euro”. Così la capogruppo del M5s al Senato Mariolina Castellone, in dichiarazione di voto sul dl aiuti, annunciando che il Movimento non avrebbe votato il decreto. Sottolineando che il Movimento 5 stelle “nei due governi” guidati da Conte “ha realizzato più di metà del programma elettorale”, Castellone ha elencato i traguardi raggiunti dal Movimento evidenziando che, appunto, anche dopo il Conte 2 “noi abbiamo appoggiato la nascita di questo governo rispettando le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “Il governo2 cadde per mano di chidimanon sia nonilin Consiglio dei ministri rifiutando di fatto 209 miliardi di euro”. Così la capogruppo del M5s al Senato Mariolina, in dichiarazione di voto sul dl aiuti, annunciando che il Movimento non avrebbe votato il decreto. Sottolineando che il Movimento 5 stelle “nei due governi” guidati da“ha realizzato più di metà del programma elettorale”,ha elencato i traguardi raggiunti dal Movimento evidenziando che, appunto, anche dopo il2 “noi abbiamo appato la nascita di questo governo rispettando le ...

