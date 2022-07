Torino, Gazzetta: “Sanabria si prende la città ed il numero di Belotti” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Torino, Gazzetta- Come si evince dalla Gazzetta la squadra Torino in questa annata riparte in modo davvero importante da Sanabria che andrà reggere la grande pressione di una maglia che pesa. Ma che oggi da davvero molti stimoli per il futuro del ragazzo. “Tonny Sanabria si è preso la maglia più pesante. Una bella dimostrazione di personalità, innanzitutto, ed emerge anche la voglia di essere sempre più protagonista nel Toro. I numeri da portare dietro la schiena nella nuova stagione non sono ancora ufficiali, però la «consegna» del testimone è già stata fatta, e molto volentieri. Dal club. Per l’attaccante sudamericano l’eredità di Belotti ha il valore di una investitura in piena regola, una massiccia iniezione di fiducia e stima nelle sue qualità. Tecniche e morali, ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 13 luglio 2022)- Come si evince dallala squadrain questa annata riparte in modo davvero importante dache andrà reggere la grande pressione di una maglia che pesa. Ma che oggi da davvero molti stimoli per il futuro del ragazzo. “Tonnysi è preso la maglia più pesante. Una bella dimostrazione di personalità, innanzitutto, ed emerge anche la voglia di essere sempre più protagonista nel Toro. I numeri da portare dietro la schiena nella nuova stagione non sono ancora ufficiali, però la «consegna» del testimone è già stata fatta, e molto volentieri. Dal club. Per l’attaccante sudamericano l’eredità diha il valore di una investitura in piena regola, una massiccia iniezione di fiducia e stima nelle sue qualità. Tecniche e morali, ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria sbarca a Torino: domani visite e firma - GiovaAlbanese : #Juventus: le ultime sugli arrivi di #Pogba e #DiMaria ?? @Gazzetta_it - TrivelaThe : RT @menotrentanove: Che Cairo voglia 50 per Bremer è palese, lo fa scrivere da settimane sulla Gazzetta che è un suo giornale. Purtroppo pe… - jumptarvo : RT @menotrentanove: Che Cairo voglia 50 per Bremer è palese, lo fa scrivere da settimane sulla Gazzetta che è un suo giornale. Purtroppo pe… - Erofjodena : RT @menotrentanove: Che Cairo voglia 50 per Bremer è palese, lo fa scrivere da settimane sulla Gazzetta che è un suo giornale. Purtroppo pe… -