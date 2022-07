Senato: da oggi Stefania Craxi in visita negli Usa (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Prende avvio oggi la mia visita istituzionale, da presidente della commissione Affari esteri di Palazzo Madama, negli Stati Uniti. Una missione annullata in precedenza, nei mesi scorsi, ma che ho fortemente voluto ripristinare, nella consapevolezza di quanto sia importante irrobustire il filone della diplomazia parlamentare che, specie nell'attuale contesto di crisi degli equilibri internazionali, può rivelarsi molto utile nel sostegno all'operato dei governi. A Washington avrò incontri ufficiali, presso il Dipartimento di Stato, con Molly Montgomery, Deputy assistant secretary per l'Europa occidentale e l'Unione europea, e con Karen Sasahara, Deputy assistant secretary per il Nord Africa, prima di raggiungere Capitol Hill, per un briefing con una rappresentanza della commissione Esteri del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Prende avviola miaistituzionale, da presidente della commissione Affari esteri di Palazzo Madama,Stati Uniti. Una missione annullata in precedenza, nei mesi scorsi, ma che ho fortemente voluto ripristinare, nella consapevolezza di quanto sia importante irrobustire il filone della diplomazia parlamentare che, specie nell'attuale contesto di crisi degli equilibri internazionali, può rivelarsi molto utile nel sostegno all'operato dei governi. A Washington avrò incontri ufficiali, presso il Dipartimento di Stato, con Molly Montgomery, Deputy assistant secretary per l'Europa occidentale e l'Unione europea, e con Karen Sasahara, Deputy assistant secretary per il Nord Africa, prima di raggiungere Capitol Hill, per un briefing con una rappresentanza della commissione Esteri del ...

