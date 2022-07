Non sono grillino, ma va detto: il M5S ha diritto di far cadere Draghi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:35 Governo appeso a Conte e ai grillini. Tutti scandalizzati, ma mi sembra che sia il primo partito che hanno votato gli italiani. Forse sbaglio. 05:00 Si è capito che Draghi non vuole fare la fine di Monti. 07:20 Perché il M5s fino a oggi si è tenuto Draghi? Per convenienza. 08:00 Claudio Cerasa becca Rocco Casalino che gli dice che non voteranno la fiducia. 08:45 Intanto Draghi vede i sindacati per “sostenere salari e pensioni”. 11:29 Per Libero, Fontana potrebbe mollare il Corriere della Sera. Al suo posto? Veltroni o Cazzullo. 12:13 E nel frattempo il dollaro arriva a 0,999, cioè sotto la parità, con l’euro: teorie divergenti. Per il Corriere anche perché materie prime si pagano in dollari ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:35 Governo appeso a Conte e ai grillini. Tutti scandalizzati, ma mi sembra che sia il primo partito che hanno votato gli italiani. Forse sbaglio. 05:00 Si è capito chenon vuole fare la fine di Monti. 07:20 Perché il M5s fino a oggi si è tenuto? Per convenienza. 08:00 Claudio Cerasa becca Rocco Casalino che gli dice che non voteranno la fiducia. 08:45 Intantovede i sindacati per “sostenere salari e pensioni”. 11:29 Per Libero, Fontana potrebbe mollare il Corriere della Sera. Al suo posto? Veltroni o Cazzullo. 12:13 E nel frattempo il dollaro arriva a 0,999, cioè sotto la parità, con l’euro: teorie divergenti. Per il Corriere anche perché materie prime si pagano in dollari ...

