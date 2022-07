Ultime Notizie – Giappone, folla piange Shinzo Abe: oggi i funerali (Di martedì 12 luglio 2022) Folle di persone in lutto si sono radunate oggi a Tokyo, lungo le strade intorno al tempio di Zojoji, dove si sta per svolgere il servizio funebre per il defunto ex primo ministro Giapponese Shinzo Abe. Il funerale è privato, limitato solo alla famiglia dell’ex leader, ai parenti stretti e ai dignitari stranieri, ma molti cittadini si sono riversate nella zona per rendere omaggio al primo ministro assassinato l’8 luglio a Nara. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) Folle di persone in lutto si sono radunatea Tokyo, lungo le strade intorno al tempio di Zojoji, dove si sta per svolgere il servizio funebre per il defunto ex primo ministroseAbe. Il funerale è privato, limitato solo alla famiglia dell’ex leader, ai parenti stretti e ai dignitari stranieri, ma molti cittadini si sono riversate nella zona per rendere omaggio al primo ministro assassinato l’8 luglio a Nara. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

