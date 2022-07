Trump dice che Elon Musk è un «bullshit artist» (Di lunedì 11 luglio 2022) Donald Trump vive un mix di sentimenti in questo periodo. Da un lato ci sono le elezioni di medio termine, che potrebbero in qualche modo offrirgli un trampolino di lancio per una possibile nuova corsa alla Casa Bianca. Dall’altra ci sono le vicende dei social network con cui ha avuto o con cui sta avendo rapporti: se Twitter non naviga in buone acque, il suo The Truth Social è presente sul mercato e viene definito dal suo inventore «una pistola fumante». Tuttavia, proprio questo turbinio di emozioni non sta facendo altro che esaltare l’ex presidente americano che, quindi, ha una parola per ogni cosa, compreso Elon Musk che – a quanto pare – ha fermato l’acquisizione di Twitter. E allora Trump insulta Elon Musk per il suo comportamento degli ultimi tempi e per le sue parole sul quadro ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 luglio 2022) Donaldvive un mix di sentimenti in questo periodo. Da un lato ci sono le elezioni di medio termine, che potrebbero in qualche modo offrirgli un trampolino di lancio per una possibile nuova corsa alla Casa Bianca. Dall’altra ci sono le vicende dei social network con cui ha avuto o con cui sta avendo rapporti: se Twitter non naviga in buone acque, il suo The Truth Social è presente sul mercato e viene definito dal suo inventore «una pistola fumante». Tuttavia, proprio questo turbinio di emozioni non sta facendo altro che esaltare l’ex presidente americano che, quindi, ha una parola per ogni cosa, compresoche – a quanto pare – ha fermato l’acquisizione di Twitter. E allorainsultaper il suo comportamento degli ultimi tempi e per le sue parole sul quadro ...

Pubblicità

CottarelliCPI : 'Non c'è da preoccuparsi per il clima. Se gli oceani si alzano, il peggio che potrà accadere sarà che avremo più ca… - NGiorg1998 : RT @CottarelliCPI: 'Non c'è da preoccuparsi per il clima. Se gli oceani si alzano, il peggio che potrà accadere sarà che avremo più case co… - mikolangel1974 : RT @CottarelliCPI: 'Non c'è da preoccuparsi per il clima. Se gli oceani si alzano, il peggio che potrà accadere sarà che avremo più case co… - Alessandrobarix : RT @liliaragnar: Proteste in tutto il mondo contro:meno che qui... ??Blocchi ??Passaporti vaccinali ??Inflazione ??Crisi del costo della vi… - francineberting : RT @CottarelliCPI: 'Non c'è da preoccuparsi per il clima. Se gli oceani si alzano, il peggio che potrà accadere sarà che avremo più case co… -