“Francesco Totti e Ilary Blasi si separano” | scoop Dagospia | comunicato in arrivo?

(Di lunedì 11 luglio 2022)torna a parlare die nell’aria, a quanto pare, non ci sarebbe alcuna buona notizia. Questo perché, stando a quanto reso noto dal portale diretto da Roberto D’Agostino, entro questa sera dovrebbe giungere ilcon il quale la coppia annuncerà la separazione consensuale. Si tratta di una indiscrezione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - trash_italiano : Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe uscire alle ore 19 di questa sera. - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione. L'annuncio della rottura, stando alle indiscrezioni, do… - andlazz : Ilary Blasi e Francesco Totti, l'amore è finito davvero: si separano con un comunicato ufficiale - LiberoMagazine_ : ufficiale: #ilary e #Totti si separano ?? Trovate tutti i dettagli qui ?? -

Erano ormai diversi mesi che i rumors avevano iniziato a circolare, ma ora è ufficiale: Ilary Blasi ehanno deciso di separarsi. Una notizia che i fan speravano che la coppia avrebbe smentito, ma non è così. Anzi, i due hanno intenzione di dare conferma della notizia attraverso un ...Ilary Blasi esono finiti di nuovo su tutte le prime pagine dei principali quotidiani di gossip. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Dagospia, ancora poche ore e poi annunceranno la separazione ...«L amore non esiste». C è chi ha preso così la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che sarà resa ufficiale stasera verso le 19. Sui social e in giro per la Capitale c ...La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi era una delle più famose d’Italia. Sì, era… perché, stando a quanto riportato da Dagospia.it, l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva a ...