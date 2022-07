Elon Musk abbandona twitter, il social perde quasi l'8% in borsa (Di lunedì 11 luglio 2022) twitter è al centro di un vero e proprio terremoto finanziario, dopo l'annuncio di Elon Musk di voler abbandonare i progetti di acquisizione della piattaforma social. twitter ha perso ancora terreno ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 luglio 2022)è al centro di un vero e proprio terremoto finanziario, dopo l'annuncio didi volerre i progetti di acquisizione della piattaformaha perso ancora terreno ...

Pubblicità

reportrai3 : Twitter, Elon Musk rinuncia all'acquisto. #Musk ha ritirato l’offerta da 44 miliardi. Twitter ha annunciato che avv… - ilpost : Elon Musk ha rinunciato ad acquistare Twitter - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: Twitter arretra in borsa, si annuncia battaglia legale contro Elon Musk #ANSA - hostingtech2 : @IlNazionale @Danielereca allora sono uno strumento politico in mano agli USA che favoriscono il loro potere e indo… - Agenzia_Ansa : Twitter arretra in borsa, si annuncia battaglia legale contro Elon Musk #ANSA -