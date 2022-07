Conferenza stampa Celik | «Lusingato dalla Roma | un passo per alzare l’asticella»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il neo terzino dellasi è presentato inZeki, neo terzino della, si è presentato al mondo giallorosso in. SCELTA– «Laè un grandissimo club, mi hail fatto che mi abbiano voluto così. Per me rappresenta unper. Sappiamo tutti i successi che desidera Mourinho, per me rappresenta una motivazione in più lavorare con lui. Ovviamente mi ritengo forte in difesa e come difensore. Come punti in cui potrei migliorarmi, potrei farlo sia negli aspetti difensivi che in attacco, nella proposizione offensiva per aiutare la squadra». TURCO – «Sono molto ...