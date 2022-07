Leclerc leggendario: sorpassa Max tre volte e trionfa, un'impresa impressionante (Di domenica 10 luglio 2022) Pazzesco, mostruoso, leggendario. Charles Leclerc trionfa al Gp di Austria, al Red Bull Ring, in casa di Max Verstappen, sorpassato tre volte dal fenomeno alla guida dalla Ferrari. Tre volte. E nel finale di gara problemi alla monoposto del monegasco, che porta a casa una vittoria destinata a restare nella storia dell'automobilismo. Un ruggito mondiale. Secondo Verstappen su Red Bull, quindi Lewis Hamilton a chiudere il podio. Carlos Sainz ritirato quando era secondo: sfuma la doppietta Ferrari. Paura per lo spagnolo, intrappolato nella monoposto che prendeva fuoco. A breve tutti gli aggiornamenti Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Pazzesco, mostruoso,. Charlesal Gp di Austria, al Red Bull Ring, in casa di Max Verstappen,to tredal fenomeno alla guida dalla Ferrari. Tre. E nel finale di gara problemi alla monoposto del monegasco, che porta a casa una vittoria destinata a restare nella storia dell'automobilismo. Un ruggito mondiale. Secondo Verstappen su Red Bull, quindi Lewis Hamilton a chiudere il podio. Carlos Sainz ritirato quando era secondo: sfuma la doppietta Ferrari. Paura per lo spagnolo, intrappolato nella monoposto che prendeva fuoco. A breve tutti gli aggiornamenti

