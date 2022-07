Il bodyshaming di Burioni contro una sostenitrice della Lega (Di domenica 10 luglio 2022) Sta facendo discutere in queste ore il tweet con il quale Roberto Burioni ha messo alla berlina una sostenitrice della Lega per il suo aspetto fisico. Il medico stava discutendo a distanza con il deputato del Carroccio Alex Bazzaro che aveva scritto circa il rischio concreto che a ottobre la quarta dose del vaccino anti-Covid sia estesa anche agli under 50: “Correrò il rischio concreto di non farla”. “Non posso credere che un irresponsabile disinformatore orgoglioso della sua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come Luca Zaia e Massimiliano Fedriga”, la risposta di Burioni, al quale Bazzaro ha replicato: “E invece…”. A quel punto è intervenuta una sostenitrice del deputato, che ha scritto: “Sono orgogliosa che nella ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Sta facendo discutere in queste ore il tweet con il quale Robertoha messo alla berlina unaper il suo aspetto fisico. Il medico stava discutendo a distanza con il deputato del Carroccio Alex Bazzaro che aveva scritto circa il rischio concreto che a ottobre la quarta dose del vaccino anti-Covid sia estesa anche agli under 50: “Correrò il rischio concreto di non farla”. “Non posso credere che un irresponsabile disinformatore orgogliososua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come Luca Zaia e Massimiliano Fedriga”, la risposta di, al quale Bazzaro ha replicato: “E invece…”. A quel punto è intervenuta unadel deputato, che ha scritto: “Sono orgogliosa che nella ...

