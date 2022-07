F1, Charles Leclerc ha superato tre volte Max Verstappen in pista! Primo sorpasso da vero campione (Di domenica 10 luglio 2022) Charles Leclerc torna a vincere dopo tre mesi esatti di digiuno e lo fa con una dimostrazione di forza impressionante, superando tre volte Max Verstappen in pista e trionfando davanti alla marea orange del Red Bull Ring di Spielberg grazie ad una gestione delle gomme ottimale da parte della sua F1-75. Il monegasco della Ferrari, confermatosi in seconda posizione dopo la partenza del Gran Premio d’Austria, è riuscito (a differenza della Sprint Race del sabato) a restare in zona DRS con Verstappen nelle prime tornate garantendosi in questo modo la possibilità di mettersi in scia al rivale senza dover spremere troppo gli pneumatici in curva. Dopo una fase di studio, nel momento in cui le gomme medie della Red Bull hanno cominciato a calare drasticamente, Leclerc è andato all’attacco con ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)torna a vincere dopo tre mesi esatti di digiuno e lo fa con una dimostrazione di forza impressionante, superando treMaxin pista e trionfando davanti alla marea orange del Red Bull Ring di Spielberg grazie ad una gestione delle gomme ottimale da parte della sua F1-75. Il monegasco della Ferrari, confermatosi in seconda posizione dopo la partenza del Gran Premio d’Austria, è riuscito (a differenza della Sprint Race del sabato) a restare in zona DRS connelle prime tornate garantendosi in questo modo la possibilità di mettersi in scia al rivale senza dover spremere troppo gli pneumatici in curva. Dopo una fase di studio, nel momento in cui le gomme medie della Red Bull hanno cominciato a calare drasticamente,è andato all’attacco con ...

