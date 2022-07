Eden in fiamme, una terribile bellezza chiude la saga di Gabriele Marconi (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug – Petricore, ovvero l’odore della pioggia sul terreno arso d’estate: non sapevo che questo fenomeno avesse un nome particolare, che la scienza avesse spiegato nella commistione di sostanze di origine batterica e oli vegetali prodotti dalle piante, quell’esalazione che dona il particolare sentimento di quiete e serenità, dopo il temporale estivo. Eden in fiamme, il nuovo romanzo di Gabriele Marconi (Castelvecchi, Roma 2022) – terzo della saga iniziata con Le stelle danzanti – chiude quella che l’autore ha preannunciato come una trilogia. Eden in fiamme, un romanzo sulla terribile bellezza L’affezionato lettore di Marconi è incredulo di questo tradimento, pretende comunque altro, pretenderà ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug – Petricore, ovvero l’odore della pioggia sul terreno arso d’estate: non sapevo che questo fenomeno avesse un nome particolare, che la scienza avesse spiegato nella commistione di sostanze di origine batterica e oli vegetali prodotti dalle piante, quell’esalazione che dona il particolare sentimento di quiete e serenità, dopo il temporale estivo.in, il nuovo romanzo di(Castelvecchi, Roma 2022) – terzo dellainiziata con Le stelle danzanti –quella che l’autore ha preannunciato come una trilogia.in, un romanzo sullaL’affezionato lettore diè incredulo di questo tradimento, pretende comunque altro, pretenderà ...

