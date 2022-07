A Fano ritrovato il piccolo di 8 anni disperso in mare, migliorano le condizioni del fratellino (Di domenica 10 luglio 2022) Ce l’hanno messa tutti i soccorritori, hanno sperato per ore che il piccolo si fosse messo miracolosamente in salvo ma purtroppo, l’epilogo di questa vicenda è drammatico. Dopo la notizia della morte del padre dei due bambini, ieri sera a Fano anche il ritrovamento del cadavere del bimbo di 8 anni disperso dalla mattina. Il cadavere del piccolo è stato appena ritrovato dalla Guardia Costiera di Pesaro incastrato tra gli scogli a nord della spiaggia dei Fiori di Gimarra di Fano da dove era scomparso. Difficile ancora comprendere quello che è successo in una giornata di forte mare mosso. Era molto presto, i bagnini non erano ancora a lavoro, e forse i bambini hanno deciso di fare lo stesso il bagno. Forse il papà era insieme a loro in acqua o forse si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 luglio 2022) Ce l’hanno messa tutti i soccorritori, hanno sperato per ore che ilsi fosse messo miracolosamente in salvo ma purtroppo, l’epilogo di questa vicenda è drammatico. Dopo la notizia della morte del padre dei due bambini, ieri sera aanche il ritrovamento del cadavere del bimbo di 8dalla mattina. Il cadavere delè stato appenadalla Guardia Costiera di Pesaro incastrato tra gli scogli a nord della spiaggia dei Fiori di Gimarra dida dove era scomparso. Difficile ancora comprendere quello che è successo in una giornata di fortemosso. Era molto presto, i bagnini non erano ancora a lavoro, e forse i bambini hanno deciso di fare lo stesso il bagno. Forse il papà era insieme a loro in acqua o forse si ...

