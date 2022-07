I look più belli di Courtney Love (Di sabato 9 luglio 2022) Vedova di Kurt Cobain, Courtney Love negli anni ha forse messo da parte la musica ma mai la moda e lo dimostra la recentissima collaborazione con Vivienne Westwood. Impossibile citare Courtney Love senza Kurt Cobain, una relazione che – seppur interrotta a causa di una tragedia – continua a sortire un forte fascino ancora oggi. Classe 1964, Courtney è una nota cantautrice americana che ha conosciuto la fama come frontwoman delle Hole. In qualità di solista, ha inciso un solo album finora, America’s Sweetheart, pubblicato nel 2004. Negli ultimi mesi, il suo nome è spuntato fuori poiché associato al caso Depp-Heard. Pur non essendosi presentata al banco dei testimoni, la cantante ha ricordato quella volta in cui Johnny Depp le ha salvato la vita da un’overdose. Crediti: AnsaAnche il mondo della moda ... Leggi su velvetmag (Di sabato 9 luglio 2022) Vedova di Kurt Cobain,negli anni ha forse messo da parte la musica ma mai la moda e lo dimostra la recentissima collaborazione con Vivienne Westwood. Impossibile citaresenza Kurt Cobain, una relazione che – seppur interrotta a causa di una tragedia – continua a sortire un forte fascino ancora oggi. Classe 1964,è una nota cantautrice americana che ha conosciuto la fama come frontwoman delle Hole. In qualità di solista, ha inciso un solo album finora, America’s Sweetheart, pubblicato nel 2004. Negli ultimi mesi, il suo nome è spuntato fuori poiché associato al caso Depp-Heard. Pur non essendosi presentata al banco dei testimoni, la cantante ha ricordato quella volta in cui Johnny Depp le ha salvato la vita da un’overdose. Crediti: AnsaAnche il mondo della moda ...

Pubblicità

team_world : È iniziato LUGLIO. E LUGLIO significa solo una cosa: #HarryStyles in concerto IN ITALIA ???? Entriamo nel vivo del no… - AndreaSimbola : @SkySport Ha più look che gol fatti l’anno scorso - ValeMax9 : @ciotolato Il tuo viso è più luminoso ?????????? e cmq non sottovalutare il look quando potrai scegliere ?perché ti stanno benissimo! - kurasabi : they just look scary non sono cattivi anzi sono i più carini - ZonaBianconeri : RT @iiikram_k: Più che Paul #Pogba mi è sembrato uno di quei rapper internazionali atterrati per un concerto a Torino Il suo look e la ca… -