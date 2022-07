(Di venerdì 8 luglio 2022) Buona laper la, che nell’estiva del2022 sconfigge per 9-0 il. Subito protagonisti i bomber, entrambi autori di una tripletta. Segnali molto positivi anche da Simy e Mazzocchi, entrambi a rete, segnalando come intanto i granata hanno colpito anche ben 3 pali. LA PARTITA – La squadra di Nicola parte subito forte e sigla larete già nel primo quarto d’ora. A segno Simy, l’ex Crotone mette dentro un cross ottimo di Mazzocchi. Arriva poi il momento dei pali, ben 3, colpiti da Capezzi, Simy e Mazzocchi. Lo stesso Mazzocchi però non sbaglia poi al minuto 41?, trovando il gol del 2-0 con cui si chiude il primo tempo. Nel secondo tempo laa valanga ...

FraDiPasquale7 : #Calciomercato #Salernitana Potrebbe continuare in Italia il percorso di crescita di #MarcosPaulo, portoghese dell… - VaresanoMarco : @CHEFCONRAD_NYC @Skysurfer72 Scorso anno è riuscito a far panchina sia alla samp che alla salernitana....non scherz… -

Dopo la salvezza miracolosa arrivata nella scorsa stagione, la Salernitana programma l'annata 2022/23 che dovrà essere decisamente meno complicata di quella ... Al netto dell'arrivo del norvegese Botheim,... Salernitana, netto 9-0 al Jenbach nella prima amichevole precampionato: triplette di D'Andrea e Kristoffersen Simone Verdi vuole lasciare il Torino, dove non avrà molto spazio con Juric. La Salernitana nei prossimi giorni eserciterà un nuovo affondo per il trequartista granata, ma la ...