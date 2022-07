L'ex premier Shinzo Abe è morto, il video dello sparo Giappone choc, arrestato un 41enne ex militare (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex primo ministro nipponico Shinzo Abe è morto in un attentato a Nara, nel Giappone centrale: è stato colpito al petto da un colpo d’arma da fuoco mentre Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex primo ministro nipponicoAbe èin un attentato a Nara, nelcentrale: è stato colpito al petto da un colpo d’arma da fuoco mentre Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | L'ex premier giapponese Shinzo Abe è morto. Lo riferiscono i media locali - Agenzia_Ansa : GIAPPONE - Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi da arma da fuoco, media - Agenzia_Ansa : L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, nella città di Nara, durante un comiz… - GialloTweet : RT @StefanoSantoM5s: Il mio cordoglio va tutto al popolo giapponese, e alla famiglia del defunto ex premier Shinzo Abe. Morto a causa di u… - CAvondet : El mattesso sta dilagando. Questi episodi di insoddisfazione di ex militari o folli amanti della polvere di sparo n… -