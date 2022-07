La transizione del gambero (Di venerdì 8 luglio 2022) Roberto Cingolani, responsabile dell’adeguamento ecologico del Paese (con conseguenti risorse da gestire) fa molti annunci impegnativi. Spesso smentiti o seguiti da veloci marce indietro. Chissà se lui se lo ricorda; quando aveva poco più di dieci anni a Carosello c’era una «réclame» con le Avventure di Cimabue per pubblicizzare un amaro. Non è «body shaming» ma il ministro della transizione ecologica - dicastero inventato da Beppe Grillo, il che dice già molto, per consentire la nascita del governo di Mario Draghi - assomiglia tanto al povero fraticello che «fa una cosa e ne sbaglia due». Del resto questo fisico prestato alla politica la lezione di Galileo Galilei l’ha mandata a memoria. La scienza, diceva il genio pisano, procede per prove ed errori. Anche il ministro Roberto Cingolani procede per errori, anzi per paradossi: gli va bene tutto e il contrario di tutto. ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 luglio 2022) Roberto Cingolani, responsabile dell’adeguamento ecologico del Paese (con conseguenti risorse da gestire) fa molti annunci impegnativi. Spesso smentiti o seguiti da veloci marce indietro. Chissà se lui se lo ricorda; quando aveva poco più di dieci anni a Carosello c’era una «réclame» con le Avventure di Cimabue per pubblicizzare un amaro. Non è «body shaming» ma il ministro dellaecologica - dicastero inventato da Beppe Grillo, il che dice già molto, per consentire la nascita del governo di Mario Draghi - assomiglia tanto al povero fraticello che «fa una cosa e ne sbaglia due». Del resto questo fisico prestato alla politica la lezione di Galileo Galilei l’ha mandata a memoria. La scienza, diceva il genio pisano, procede per prove ed errori. Anche il ministro Roberto Cingolani procede per errori, anzi per paradossi: gli va bene tutto e il contrario di tutto. ...

