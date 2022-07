Giro d’Italia Donne 2022 | Van Vleuten cade ma vince ad Aldeno! Una super Cavalli sale al secondo posto nella generale

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ancora lei, ancora Annemiek Van. La 39enne neerlandese mette la più seria delle ipoteche sulla vittoria finale delcon il successo numero 13Corsa Rosa. Alle sue spalle una fantastica Marta, prima delle umane. Terzoper Elisa Longo Borghini, in grande crescita dopo la giornata difficile di Cesena. Le prime fasi della corsa sono caotiche come in quasi ogni frazione di questa corsa. Provano in tantissime ad evadere dal gruppo, tra cui anche Lucinda Brand. Non si sviluppa mai una vera e propria fuga, ma sulla prima della due ascese di giornata si avvantaggiano diverse atlete di grande qualità. La prima ad allungare è l’australiana Brodie Chapman, seguita subito dalla statunitense Kristen Faulken, vincitrice della crono ...