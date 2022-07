Zanetti | eredito buon Empoli ma gli cambierò pelle

Pubblicità

Cercherò di guidare questa squadra con cuore e passione", ha detto Paoloche, come nuovo tecnico dell'Empoli, è stato presentato ufficialmente dal presidente Fabrizio Corsi e dal direttore ...Cercherò di guidare questa squadra con cuore e passione", ha detto Paoloche, come nuovo tecnico dell'Empoli, è stato presentato ufficialmente dal presidente Fabrizio Corsi e dal direttore ...EMPOLI, 07 LUG - A distanza di quasi 20 anni Paolo Zanetti torna a Empoli. Alla sua prima esperienza era un promettente centrocampista dell'Under 21, oggi è il più giovane allenatore della serie A. Do ...Il tecnico: "Obiettivo Portare la mia filosofia, in questi anni mi sono fatto conoscere per i miei valori. Stimo Andreazzoli e mi lascia una buona eredità" ...