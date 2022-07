Le sorelle Selassiè stanno per pubblicare la loro prima canzone: tutto quello che sappiamo (Di giovedì 7 luglio 2022) Quasi tutto pronto per il debutto musicale delle sorelle Selassiè. Jessica, Lulù e Clarissa, prima di approdare a Tale e Quale Show, hanno un asso nella manica: il primo singolo insieme. Le sorelle Selassiè stanno per pubblicare il loro primo singolo Il progetto è work in progress ma la notizia è ufficiale, le sorelle Selassiè... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 7 luglio 2022) Quasipronto per il debutto musicale delle. Jessica, Lulù e Clarissa,di approdare a Tale e Quale Show, hanno un asso nella manica: il primo singolo insieme. Leperilprimo singolo Il progetto è work in progress ma la notizia è ufficiale, le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

