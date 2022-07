Difende una donna e il bambino dal compagno di lei | suo collega di lavoro | moldavo ucciso a Bologna

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Voleva proteggere unae il bimbo piccolo che lei aveva in braccio dalla violenza dele ha pagato il suo gesto con la vita. Vitalie Sofrone,di 40 anni, da poco meno di venti in Italia, dove lavorava come corriere, è statoieri sera a Parma, in un parcheggio della frazione Gaione, con una coltellata al cuore. L’autore del delitto, un 27enne connazionale, ma con passaporto romeno, e’ stato in breve tempo rintracciato e arrestato. Aveva ancora con se’ l’arma del delitto ed e’ stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida. Conosceva la coppia ed era statodidella vittima. Tutto e’ successo in breve tempo, poco prima delle 22. Il 27enne e la compagna si erano dati appuntamento in un parcheggio, per un chiarimento su una relazione ...