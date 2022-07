Soleil Sorge “torna” al Grande Fratello Vip 7 | ecco il suo nuovo ruolo

(Di martedì 5 luglio 2022) E mentrefesteggia il suo compleanno, per lei arrivano anche delle belle notizie lavorative. A quanto pare, l’ex concorrente delVip, tornerà sul “luogo del delitto” ma con un altroinedito.” alVip:il suo, secondo le indiscrezioni della rete,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

FrancyLap : RT @Giovann45786011: Soleil Sorge è ufficialmente la conduttrice di GFVIP PARTY!. Che ne pensate siete contenti? #GFvip #canale5 https://t.… - sokhna29 : RT @Gianni13_Gian: Questa è una bellissima, anzi splendida iniziativa del #SoleArmy per festeggiare il compleanno ?? di Soleil Anastasia So… - graz16 : RT @Cardican1: ????AUGURONI????AUGURONI???? ????ANASTASIA SOLEIL SORGE ?? ?? DIVERTITI E RIMANI SEMPRE LA PERSONA UMILE E SORRIDENTE ???? ????AUG… - sokhna29 : RT @Cardican1: ??????AUGURONI ALLA NOSTRA BELLISSIMA ?? CON IL TUO BELLISSIMO SORRISO CI HAI CONQUISTATO ?? ??ANASTASIA SOLEIL SORGE ?? ?? STATE… - mariacr48632475 : RT @Cardican1: ????AUGURONI????AUGURONI???? ????ANASTASIA SOLEIL SORGE ?? ?? DIVERTITI E RIMANI SEMPRE LA PERSONA UMILE E SORRIDENTE ???? ????AUG… -

Dayane Mello einsieme dopo il Gf vip Dayane Mello eappaiono sempre più vicine, dopo essere state al centro dell'attenzione mediatica per il percorso intrapreso nel gioco dei vip ...E sulle assenze del matrimonio, di certo non sono passati in sordinae Alex Belli che non sono stati invitati. L'influencer italoamericana e l'attore parmense avevano legato parecchio al ...Soleil Sorge “torna” al Grande Fratello Vip Ecco il suo possibile ruolo inedito: tutti i dettagli dopo la sua esperienza dentro la Casa.Retroscena da matrimonio. Domenica scorsa Davide Silvestri e Alessia Costantini sono convolati a nozze, concedendosi una festa sui generis in stile contadino. La location ...