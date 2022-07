Calcio femminile, Italia accolta calorosamente a Fiumicino prima della partenza per Manchester (Di lunedì 4 luglio 2022) Nonostante gli Europei di Calcio femminile non siano ancora cominciati, l’avventura per le ragazze di Milena Bertolini è iniziata eccome. Le azzurre sono state infatti accolte con grande calore presso l’aeroporto di Fiumicino, dove è stato proiettato un video toccante e non sono mancati incitamenti vari per caricare le ragazze in vista del torneo. La Nazionale si è poi imbarcata sul volo per Manchester, decollato alle ore 15:00. “Grazie all’aeroporto di Fiumicino per l’accoglienza. Anche tre anni fa fummo salutate con incoraggiamenti e sappiamo tutti com’è andata, ma non diciamo nulla” ha detto la ct Milena Bertolini. Per ringraziare coloro che hanno contribuito ad un momento così bello, le azzurre ha donato una maglietta autografata. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Nonostante gli Europei dinon siano ancora cominciati, l’avventura per le ragazze di Milena Bertolini è iniziata eccome. Le azzurre sono state infatti accolte con grande calore presso l’aeroporto di, dove è stato proiettato un video toccante e non sono mancati incitamenti vari per caricare le ragazze in vista del torneo. La Nazionale si è poi imbarcata sul volo per, decollato alle ore 15:00. “Grazie all’aeroporto diper l’accoglienza. Anche tre anni fa fummo salutate con incoraggiamenti e sappiamo tutti com’è andata, ma non diciamo nulla” ha detto la ct Milena Bertolini. Per ringraziare coloro che hanno contribuito ad un momento così bello, le azzurre ha donato una maglietta autografata. SportFace.

