(Di lunedì 4 luglio 2022)non si dà pace. Da quando l'ex marito è riuscito a strappare il voto favorevole della giuria nella causa per diffamazione, i legali dell'attrice di Aquaman stanno tentando ogni via per ...

Pubblicità

infoitcultura : Amber Heard e Johnny Depp, lei vuole annullare il processo: la strategia degli avvocati - Michelaarancino : Amber Heard ha ripetutamente detto di volersi lasciare tutto alle spalle. L'ennesima bugia di una persona manipolat… - alexcabot_ : Immagina essere Johnny Depp, avere l’onore di stare con Amber Heard, e decidere comunque di abusare di lei. Gli uom… - angryfemit : Quanto cazzo è perfetta Amber Heard - infoitcultura : Amber Heard chiede di annullare il processo che ha perso contro Johnny Depp -

Il Fatto Quotidiano

non si dà pace. Da quando l'ex marito è riuscito a strappare il voto favorevole della giuria nella causa per diffamazione, i legali dell'attrice di Aquaman stanno tentando ogni via per ...Il team legale diha chiesto che il verdetto del suo caso di diffamazione contro Johnny Depp venga annullato, o che entrambe le parti tornino in tribunale per un nuovo processo: gli avvocati hanno affermato ... Amber Heard chiede l’annullamento del processo perso contro Johnny Depp: “Non c’erano prove… Anzi, li capisco', ha detto l'attrice dei cinque uomini e due donne che le hanno imposto di pagare a Johnny 15 milioni di dollari di danni: una cifra per lei esorbitante. Lui è un personaggio amato, l ...Amber Heard non si dà pace. Da quando l'ex marito è riuscito a strappare il voto favorevole della giuria nella causa per diffamazione, i legali dell'attrice di Aquaman ...